كوميكسات.. بوجبا ومارسيال يتراقصان على حفل وداع مورينيو
الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 07:20 م
الفجر الرياضي
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سخر موقع بليتشر ريبورت المتخصص في نشر الرسوم المتحركة والكارتير من خبر إقالة جوزيه مورينيو من تدريب فريق مانشستر يونايتد صباح اليوم بسبب سوء الأداء والنتائج .
ونشر الموقع العديد من الصور، أبرزها فرحة بوجبا وزميله مارسيال واللذان دخلا في مشاكل كبيرة مع المدرب قبل رحيله عن الفريق.
أظهر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أول رد فعل عقب إقالته رسميا من تدريب مانشستر يونايتدالإنجليزي.
وأعلن مانشستر يونايتد في بيان رسمي اليوم إقالة المدرب البرتغالي مورينيو بسبب سوء نتائج الفريق هذا الموسم.
ووفقا لصحيفة ميرور الإنجليزية غادر مورينيو اليوم مقر إقامته في فندق لاوري بعد إقالته من تدريب اليونايتد.
وعندما سُئل عن حاله قبل مغادرته فندق لاوري ، رد مورينيو: بخير يا صديقي ، وداعًا.
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