ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

كوميكسات.. بوجبا ومارسيال يتراقصان على حفل وداع مورينيو

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 07:20 م
كوميكسات.. بوجبا ومارسيال يتراقصان على حفل وداع مورينيو
مورينيو
طباعة
Advertisements
الفجر الرياضي
 
Advertisements
سخر موقع بليتشر ريبورت المتخصص في نشر الرسوم المتحركة والكارتير من خبر إقالة جوزيه مورينيو من تدريب فريق مانشستر يونايتد صباح اليوم بسبب سوء الأداء والنتائج .

ونشر الموقع العديد من الصور، أبرزها فرحة بوجبا وزميله مارسيال واللذان دخلا في مشاكل كبيرة مع المدرب قبل رحيله عن الفريق.

أظهر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أول رد فعل عقب إقالته رسميا من تدريب مانشستر يونايتدالإنجليزي.


وأعلن مانشستر يونايتد في بيان رسمي اليوم إقالة المدرب البرتغالي مورينيو بسبب سوء نتائج الفريق هذا الموسم.


ووفقا لصحيفة ميرور الإنجليزية غادر مورينيو اليوم مقر إقامته في فندق لاوري بعد إقالته من تدريب اليونايتد.


‏وعندما سُئل عن حاله قبل مغادرته فندق لاوري ، رد مورينيو: بخير  يا صديقي ، وداعًا.

المزيد عن: مورينيو مانشستر يونايتد مارسيال بوجبا اليوم بوجبا إقالة جوزيه مورينيو
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
كأس العالم للأندية
الترجي التونسي
1
x
15:30
1
جوادالاخارا
ريفير بليت
2
x
18:30
2
العين
كأس مصر
الجزيرة بمطروح
1
x
17:00
1
بتروجت
الدوري الإيطالي
بولونيا
-
x
21:30
-
ميلان
كأس كاراباو
ميدلزبره
-
x
21:45
-
بورتون ألبيون
ليستر سيتي
-
x
21:45
-
مانشستر سيتي