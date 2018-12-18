كوميكسات.. بوجبا ومارسيال يتراقصان على حفل وداع مورينيو

أظهر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أول رد فعل عقب إقالته رسميا من تدريب الإنجليزي.









وأعلن في بيان رسمي اليوم إقالة المدرب البرتغالي مورينيو بسبب سوء نتائج الفريق هذا الموسم.









ووفقا لصحيفة ميرور الإنجليزية غادر مورينيو اليوم مقر إقامته في فندق لاوري بعد إقالته من تدريب اليونايتد.









‏وعندما سُئل عن حاله قبل مغادرته فندق لاوري ، رد مورينيو: بخير يا صديقي ، وداعًا.