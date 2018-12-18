راموس ومونديال الأندية.. حكاية تألق وإبداع

يمتلك سيرجيو راموس، قائد ومدافع فريق ريال مدريد الاسباني، تاريخًا حافلاً في بطولة كأس العالم للأندية، حيث حصل القائد على جائزة الكرة الذهبية في 2014 ورفع الكأس في الموسمين السابقين.





ويتطلع راموس هذا الأسبوع إلى تجديد الفوز ببطولة كأس العالم للأندية، حيث يقود الكابتن فريقاً يبحث عن صناعة التاريخ في المسابقة مع الكأس الثالث على التوالي، وفي الموسمين السابقين، تولى راموس، مهمة استلام كأس أبطال العالم في النهائيين ضد كاشيما أنتلرز الياباني (2016) وجريميو البرازيلي(2017).



