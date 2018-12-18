يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | KOOORA

يستعد فريق مانشستر سيتي لملاقاة مضيفه فريق ليستر سيتي في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 18 ديسمبر 2018 على ملعب كينغ باور في مدينة ليستر على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية 2018 / 2019 م.

يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | KOOORA

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم غداً الأربعاء بتوقيت أبوظبي.

يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | KOOORA

وسوف تكون مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق حسن العيدروس هو معلق المباراة. يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | KOOORA وإليكم الآن تشكيل فريق مانشستر سيتي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق ليستر سيتي:

حراسة المرمى: إِيدرسون مورايس. خط الدفاع: كايل ووكر / فينسنت كومباني / نيكولاس أوتاميندي / فابيان ديلف. خط الوسط: إلكاي غوندوغان / ديفيد سيلفا / كيفن دي بروين. خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ / ليروي ساني / سيرجيو أجويرو. المدير الفني: الإسباني بيب جوارديولا.