تخصيص ثلث ميزانية 2019 للإنفاق على التعليم والقطاع العسكري

تضمنت ميزانية المملكة للعام المالي 2019م، تخصيص 193 مليار ريال للإنفاق على قطاع التعليم، ليصبح له أعلى مخصص في الميزانية.

كما تضمنت، تخصيص 191 مليار للإنفاق على القطاع العسكري، ليصبح قطاعي التعليم والإنفاق على العسكري يمثلان ثلث الميزانية السعودية للعام الجديد.

و تم تخصيص 172 مليار ريال لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية بارتفاع 8% عن 2018.

وأعلنت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – اليوم، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440 / 1441هـ (2019م) بحجم إنفاق قدره (1.106) تريليون ريال. بمعدل نمو 7.3% عن المتوقع لعام 2018م. كما يتوقع ارتفاع الإيرادات بنسبة 9.0% لتصل إلى 975 مليار ريال، وبهذا يبلغ عجز الميزانية المقدر لعام 2019م نحو 131 مليار ريال، أو ما يعادل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز متوقع بنحو 136 مليار ريال في العام 2018م بنسبة 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي.