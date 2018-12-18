يلا شوت Man City .. مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | الامبراطورية لايف

مباراة ليستر سيتي ومانشستر سيتي كورة اون لاين

مشاهدة مباراة ليستر سيتي ومانشستر سيتي كورة اون لاين، مانشيستر سيتى يأمل فى تحقيق الفوز والبحث عن اللقب، يلعب فريق مانشيستر سيتى ضيفا أمام فريق ليستر سيتى فى لقاء دور ال8 بدورى رابطة الابطال، ويأمل السماوى فى الفوز بالمباراة المرتقبة، كما يسعى للبحث عن التأهل والاقتراب خطوة نحو لقب البطولة، ويطمح المان فى تعديل موسمهم الكروى بعد فقدانهم لصدارة البريمير ليج ومحاولة الانتصار وتفادى المفاجأت.

يلا شوت Man City .. مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي | كورة اون لاين لايف | كورة ستار | الامبراطورية لايف

بث مباشر مباراة ليستر سيتي ومانشستر سيتي بين سبورت

مشاهدة مباراة ليستر سيتي ومانشستر سيتي كورة ستار، ولعب مانشيستر سيتى أولى لقاءاته فى دور ال32 وحقق الفوز على فريق اكسفورد بنتيجة 3-0، وفى دور ال16 كرر فوزه أيضا على فريق فولهام بنتيجة 2-0، ويذكر أن الفريق قد حقق الفوز فى مباراته الأخيرة الماضية على فريق إيفرتون بنتيجة 3-1 .

موعد مباراة ليستر ومانشيستر سيتى

كورة لايف، تقام مباراة ربع نهائى كأس رابطة الأبطال الإنجليزية بين ليستر ومانشيستر سيتى يوم الثلاثاء 18/12/2018، وتنطلق المباراة فى تمام الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة، وفى الساعة 22:45 بتوقيت السعودية الدولى، وفى الساعة 19:45 بالتوقيت الدولى لغرينتش.