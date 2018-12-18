أين طبعت أول صحيفة في العالم؟

الصحافة بشكل عام الطبوعة أو المقروءة تعتبر مؤثرة بشكل كبير في الناس باختلاف الشرائح والفئات العمرية مهما كان تأثير التليفزيون قوي إلا انها لها تأثيرها الخاص الذي ما زال مستمر.





وقد بدأت صناعة الأخبار وطباعتها ونشرها بين الناس بعد اختراع الطابعة في أوائل القرن السادس عشر على يد غوتنبيرغ في مدينة ماينز الألمانية، بحيث كانت الأخبار تنتشر عن طريق المنشورات والإعلانات والصحف غير المنتظمة.





وقد بقي الأمر على هذا الحال إلى أن ظهرت صحيفة "ديلي كورانت"، وهي أول صحيفة مطبوعة يومية ومنتظمة في إنجلترا وبالتحديد في لندن بتاريخ 11 أذار من عام 1702، على يد "إليزابيث ماليت".





وكانت هذه الصحيفة تتكون من صفحة واحدة فقط، تتضمن الأخبار والمستجدات بينما الإعلانات كانت على الجانب العكسي لهذه الصفحة.



