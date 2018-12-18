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أول رد من مورينيو بعد رحيله عن اليونايتد

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 07:15 م
أول رد من مورينيو بعد رحيله عن اليونايتد
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الفجر الرياضي
 
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أظهر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أول رد فعل عقب إقالته رسميا من تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي.


وأعلن مانشستر يونايتد في بيان رسمي اليوم إقالة المدرب البرتغالي مورينيو بسبب سوء نتائج الفريق هذا الموسم.


ووفقا لصحيفة ميرور الإنجليزية غادر مورينيو اليوم مقر إقامته في فندق لاوري بعد إقالته من تدريب اليونايتد.


‏وعندما سُئل عن حاله قبل مغادرته فندق لاوري ، رد مورينيو: بخير  يا صديقي ، وداعًا.
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