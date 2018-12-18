ذكرى تتويج ريال مدريد بمونديال الأندية الخامس

في مثل هذا اليوم فاز ريال مدريد بكأس العالم للأندية 2016 بعد التغلب على كاشيما أنتلرز الياباني في نهائي المسابقة، التي أقيمت في اليابان.





وتوّج ريال مدريد بطلاً للعالم للمرة الخامسة في تاريخه في 18 ديسمبر 2016، حيث جاء ذلك في يوكوهاما عقب الفوز على كاشيما أنتلرز في النهائي الحماسي الذي حُسم في الوقت الإضافي، قبل الوصول إلى النهائي، أطاح البلانكوس بفريق كلوب أمريكا المكسيكي (0-2).



