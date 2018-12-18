ذكرى تتويج ريال مدريد بمونديال الأندية الخامس
الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 07:16 م
عمر عبدالعزيز
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في مثل هذا اليوم فاز ريال مدريد بكأس العالم للأندية 2016 بعد التغلب على كاشيما أنتلرز الياباني في نهائي المسابقة، التي أقيمت في اليابان.
وتوّج ريال مدريد بطلاً للعالم للمرة الخامسة في تاريخه في 18 ديسمبر 2016، حيث جاء ذلك في يوكوهاما عقب الفوز على كاشيما أنتلرز في النهائي الحماسي الذي حُسم في الوقت الإضافي، قبل الوصول إلى النهائي، أطاح البلانكوس بفريق كلوب أمريكا المكسيكي (0-2).
وتولى كريم بنزيما مهمة افتتاح سجل الأهداف في النهائي، فرد اليابانيون بهدف قبل الاستراحة وآخر في مستهل الشوط الثاني، لكن كريستيانو رونالدو سجل هدفاً، وقاد هذا التعادل إلى شوطين إضافيين، ثم سّجل فيهما البرتغالي هدفين آخرين ليصبح ريال مدريد أول فريق يفوز بلقب بطل العالم خمس مرات.
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