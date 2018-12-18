محافظ البحر الأحمر: لدينا 22 مليون طالب.. ويجب الاستفادة منهم

قال اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، إن مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم استهل بجلسة لوزير التعليم شرح فيها خطة الدولة لتطوير التعليم.





وأشار "عبد الله"، خلال لقاء خاص مع فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك دول كثيرة ارتقت بناءا على اهتمامهم بالتعليم، موضحا أن مصر بها 22 مليون طالب في مراحل التعليم المختلفة، ويجب أن يكونوا سبب لتحسين وضع مصر، موجها التحية لوزيرة الهجرة لعقد المؤتمر في الغردقة.





وأضاف أنه تم دعوة 650 شخص لحضور المؤتمر منهم 30 عالم مصري، موضحا أنه كان مطلوب من علمائنا في االخارج شرح منظومة التعليم في البلاد اتي يعملون فيها، ومقارنة رؤية التعليم المصرية بما يطبق لديهم، وإضافة أي أمور تصلح من حال التعليم.



