محافظ البحر الأحمر: لدينا 22 مليون طالب.. ويجب الاستفادة منهم
الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 07:18 م
هدى عبدالرازق
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قال اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، إن مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم استهل بجلسة لوزير التعليم شرح فيها خطة الدولة لتطوير التعليم.
وأشار "عبد الله"، خلال لقاء خاص مع فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك دول كثيرة ارتقت بناءا على اهتمامهم بالتعليم، موضحا أن مصر بها 22 مليون طالب في مراحل التعليم المختلفة، ويجب أن يكونوا سبب لتحسين وضع مصر، موجها التحية لوزيرة الهجرة لعقد المؤتمر في الغردقة.
وأضاف أنه تم دعوة 650 شخص لحضور المؤتمر منهم 30 عالم مصري، موضحا أنه كان مطلوب من علمائنا في االخارج شرح منظومة التعليم في البلاد اتي يعملون فيها، ومقارنة رؤية التعليم المصرية بما يطبق لديهم، وإضافة أي أمور تصلح من حال التعليم.
كانت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، افتتحت أمس الإثنين، فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمرات "مصر تستطيع"، وألقت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كلمتها والتي رحبت فيها بمعالي وزير الإنتاج الحربي باللواء محمد العصار ممثلا لرئيس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وبالعلماء والخبراء المشاركين وبكافة الحضور.
وقالت وزيرة الهجرة: "لقد دعونا العلماء وكلهم لبوا الدعوة في ظل مشغولياتهم، وقد جاءت هذه الفرصة لتقديم كل خبراتهم الخارجية في كافة دول العالم لخدمة بلدهم".
وقدمت الوزيرة التحية والتقدير والثناء لأسرة الشهيد ساطع النعماني وأطفال آخرين من أسر شهداء الجيش والشرطة الذين استشهدوا جراء العمليات الإرهابية، كما قدمت التحية لمحافظ البحر الأحمر والرعاة الرسميين للمؤتمر.
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