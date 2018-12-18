لافروف: عمل لجنة الدستور السوري يجب أن يستند إلى الحل التوافقي

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عن أمله في أن يؤدي تشكيل لجنة للدستور السوري، إلى تقدم لإنهاء الحرب الأهلية في سوريا.











وفي أعقاب مشاورات له مع نظيريه التركي مولود تشاووش أوغلو، والإيراني محمد جواد ظريف، بحضور المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا سيتفان دي ميستورا، قال لافروف في جنيف اليوم الثلاثاء، إن عمل اللجنة لابد أن يستند إلى الميل نحو الحل التوافقي، وإلى المشاركة البناءة التي تهدف إلى توحيد المشاركين.









وأضاف لافروف، أن النتيجة التي ستتوصل إليها اللجنة في هذه الحالة ستحظى "بتأييد واسع النطاق من قبل الشعب السوري".









ووصف لافروف مشاورات اليوم في جنيف بـ "إيجابية للغاية".









واتفق المشاركون ، بعد تنسيق مع الحكومة السورية، على أن تضم اللجنة 150 عضواً، يناط بهم تعديل الدستور السوري، ومن المنتظر أن تعقد اللجنة أول اجتماعاتها في مطلع العام الجديد.