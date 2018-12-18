رشا السيد ضيفة شرف "زانزانة 7" مع أحمد زاهر ونضال الشافعي

تتواجد الفنانة الإماراتية رشا السيد، حالياً في الامارات حيث كانت تحضر فعاليات العرس الجماعي الذي يقام بالتزامن مع عام زايد الخير الذي نظمته منظمة الأسرة العربية في مركز إكسبو الشارقة لـ 500 عريس وعروسة من مختلف الدول العربية، بحضور العديد من الشخصيات العامة والفنية في الامارات علي رأسهم معالي الشيخ سعيد بن طحنون ال نهيان الشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، والدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري في عجمان.

وتضمن الحفل أوبريت غنائياً "بعنوان عرس زايد العربي"، قدمه عدد من الفنانين العرب، إضافة إلى عروض فنية قدمها عدد من الفرق العربية الفلكلورية، كما أحيا الحفل الفنان الفلسطيني محمد عساف والفنان المصري مدحت صالح.

وعبرت رشا السيد عن سعادتها الشديدة بحضور هذا العرس مع كبار الشيوخ والفنانين في الأمارات مشيرة إلي أنها تستعد لمغادرة الامارات قادمة للقاهرة من أستأنف نشاطها الفني وتحضيرات شخصيتها ضمن أحداث فيلم "زانزانة 7" الذي تشارك فيه كضيفة شرف بجانب الفنانين أحمد زاهر ونضال الشافعي وهو من إخراج إبرام نشأت.