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نجوم الفن والمجتمع يحتفلون بفيلم داليدا خليل "المهراجا"

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 06:03 م
نجوم الفن والمجتمع يحتفلون بفيلم داليدا خليل المهراجا
داليدا خليل
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أحمد رمضان متولي
 
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احتفلت النجمة اللبنانية داليدا خليل، بعرض أحدث أفلامها في صالات السينما اللبنانية وهو فيلم "المهراجا" الذي يشاركها فيه البطولة زياد برجى، جوليا قصار، إيلى ميترى، دانا حلبى، عباس جعفر، إدمون حداد، إنتاج صبحى سنان ومن تأليف رافى وهبى وإخراج فادى حداد.

 

وتدور أحداث الفيلم حول أمير هندي يأتي من نيودلهي ليتعرف عليها فيقع في حبها، ولكن تعترضهما مشكلة لأنها مرتبطة مع شخص آخر، فيحاول أن يغير حياتها، لكنها تغير حياته ويقع بحبها، ثم تتوالى الأحداث تباعا وسط حالة من التشويق والإثارة.

 

يذكر أن داليدا خليل تستعد لتجربة درامية جديدة بعنوان "غربة" حيث من المفترض أن تبدأ تصوير مطلع عام 2019.

نجوم الفن والمجتمع يحتفلون بفيلم داليدا خليل "المهراجا"
نجوم الفن والمجتمع يحتفلون بفيلم داليدا خليل "المهراجا"
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