ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

كيف احتفلت نيللي كريم بعيد ميلادها؟

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 05:58 م
كيف احتفلت نيللي كريم بعيد ميلادها؟
كيف احتفلت نيللي كريم بعيد ميلادها؟
طباعة
Advertisements
الفجر الفني
 
Advertisements
يمر اليوم الثلاثاء، العيد الـ 44 لميلاد الفنانة نيللي كريم اليوم، وهي من مواليد 18 ديسمبر عام 1974.

وحرصت عدد من النجمات على تهنئتها، وكتبت لها الفنانة هند صبري عبر حسابها على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، قائلة: "كل سنة وانتى طيبة حبيبتى"، كما كتبت لها الفنانة مي عمر "الجميلة نيللي كل سنة وأنتي طيبة".

كما احتفلت عدد من صديقات نيللى كريم بعيد ميلادها، ونشرت نيللى صور من الاحتفال عبر حسابها على "انستجرام"، ووجهت لهم رسالة شكر لوجودهم فى حياتها.
كيف احتفلت نيللي كريم بعيد ميلادها؟
كيف احتفلت نيللي كريم بعيد ميلادها؟
المزيد عن: نيللي كريم تحتفل بعيد ميلادها نيللي كريم نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات اخبار نيللي كريم أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama 2018
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
كأس العالم للأندية
الترجي التونسي
6
x
ركلات جزاء
5
جوادالاخارا
ريفير بليت
0
x
18:30
0
العين
كأس مصر
الجزيرة بمطروح
0
x
17:00
0
بتروجت
الدوري الإيطالي
بولونيا
-
x
21:30
-
ميلان
كأس كاراباو
ميدلزبره
-
x
21:45
-
بورتون ألبيون
ليستر سيتي
-
x
21:45
-
مانشستر سيتي