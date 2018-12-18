كيف احتفلت نيللي كريم بعيد ميلادها؟
الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 05:58 م
الفجر الفني
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يمر اليوم الثلاثاء، العيد الـ 44 لميلاد الفنانة نيللي كريم اليوم، وهي من مواليد 18 ديسمبر عام 1974.
وحرصت عدد من النجمات على تهنئتها، وكتبت لها الفنانة هند صبري عبر حسابها على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، قائلة: "كل سنة وانتى طيبة حبيبتى"، كما كتبت لها الفنانة مي عمر "الجميلة نيللي كل سنة وأنتي طيبة".
كما احتفلت عدد من صديقات نيللى كريم بعيد ميلادها، ونشرت نيللى صور من الاحتفال عبر حسابها على "انستجرام"، ووجهت لهم رسالة شكر لوجودهم فى حياتها.
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