مارسيلو: أشكر مورينيو على ما قدمه لريال مدريد.. وزيدان قادر على تدريب أي نادي

أكد البرازيلي مارسيلو، نجم دفاع ريال مدريد الاسباني، أن فريقه يتميز بالوحدة، لا سيما في غرفة الملابس.





وقال مارسيلو خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن نصف نهائي مونديال الأندية: "نحن جائعون لتحقيق المزيد من البطولات".





وأضاف: "نحن عائلة واحدة وأصدقاء داخل وخارج ارضية الميدان وهذا واضح للجميع".





وواصل: :مورينهو مدرب كبير وأنا اشكره لما قدمه لي في ريال مدريد".





وتابع: "انتقلت إلى ريال مدريد عندما كنت شاب صغير ولكن الان اتمتع بالخبرة واستطيع مساعدة الشباب في الفريق".





وأكمل: "الجميع يعرف جودة وإمكانيات ايسكو، ولكن هذه الأمور تحدث، بعض اللاعين يلعبون دقائق اكثر من الآخرين ولكن إيسكو مع ريال مدريد حتى الموت".





واستطرد: "زيدان اظهر ما يمكنه فعله في وقت قصير، هو يستطيع تدريب جميع الأندية".



