مارسيلو: أشكر مورينيو على ما قدمه لريال مدريد.. وزيدان قادر على تدريب أي نادي
الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 05:57 م
عمر عبدالعزيز
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أكد البرازيلي مارسيلو، نجم دفاع ريال مدريد الاسباني، أن فريقه يتميز بالوحدة، لا سيما في غرفة الملابس.
وقال مارسيلو خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن نصف نهائي مونديال الأندية: "نحن جائعون لتحقيق المزيد من البطولات".
وأضاف: "نحن عائلة واحدة وأصدقاء داخل وخارج ارضية الميدان وهذا واضح للجميع".
وواصل: :مورينهو مدرب كبير وأنا اشكره لما قدمه لي في ريال مدريد".
وتابع: "انتقلت إلى ريال مدريد عندما كنت شاب صغير ولكن الان اتمتع بالخبرة واستطيع مساعدة الشباب في الفريق".
وأكمل: "الجميع يعرف جودة وإمكانيات ايسكو، ولكن هذه الأمور تحدث، بعض اللاعين يلعبون دقائق اكثر من الآخرين ولكن إيسكو مع ريال مدريد حتى الموت".
واستطرد: "زيدان اظهر ما يمكنه فعله في وقت قصير، هو يستطيع تدريب جميع الأندية".
واختتم: "المُباراة ضد اياكس ستكون صعبة وجميلة أيضاً".
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