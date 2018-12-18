"السيسي" يبحث مع رئيس وزراء مالطا الأوضاع في "ليبيا"

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس وزراء جمهورية مالطا جوزيف موسكات، وذلك على هامش منتدى أوروبا - أفريقيا المنعقد فى العاصمة النمساوية فيينا.









وتناول الرئيس خلال اللقاء القضايا الإقليمية خاصة مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والملف الليبي، كما استعرض الجهود المصرية فيما يتعلق بالملف الليبي، حيث تحدث السيسي عن محددات مصر لعودة الاستقرار إلى ليبيا، من خلال تقوية الجيش الليبي والتعامل مع المؤسسات الشرعية الممثلة للشعب الليبي، وتهيئة المناخ الأمن لضمان عقد الانتخابات القادمة فى ليبيا بشكل سلسل.





من جانبه أكد الرئيس السيسى خلال اللقاء، على أن مصر تدعم أي مسارات لحل الأزمة فى ليبيا طالما جاءت فى إطار الالتزام بالمبادرة الأممية وجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، ورفض التعامل مع التنظيمات المسلحة والميليشيات.







