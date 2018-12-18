World Cup يلا شوت | اهم مباريات اليوم | مشاهدة مباراة العين وريفر بليت | كول كورة | كورة لايف | كورة ستار | Yalla shoot

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تعيين طاقم تحكيم إيطالي بقيادة جيانالوكا روسي لإدارة المباراة المرتقبة التي تجمع بين ناديا العين الإماراتي الذى يضم اللاعب المصري حسين الشحات وريفربليت الارجنتيني غداً الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي بمسابقة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في الإمارات.





وحجز العين مقعده في الدور نصف النهائي بمسابقة كأس العالم للأندية بعدما حقق فوزاً عريضاً على الترجي التونسي بطل دوري ابطال افريقيا بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي بملعب "هزاع بن زايد"، ضمن منافسات دور الثمانية، في مباراة شهدت تألق حسين الشحات الذي سجل هدفاً رائعاً وتم إختياره أفضل لاعب في اللقاء من جانب الأتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".





فى حين يدخل ريفربليت الملقب بفريق "المليونيرات" المباراة وسط معنويات عالية بعدما توج بلقبه الرابع في كوبا ليبرتادوريس "دوري ابطال أمريكا الجنوبية" بالفوز على غريمه التقليدي بوكا جونيورز بنتيجة (3-1) في إياب النهائي الذي أقيم على ملعب "سانتياجو برنابيو" بالعاصمة الإسبانية "مدريد" في التاسع من ديسمبر الحالي.

ويسجل ريفربليت مشاركته الثانية في بطولة كأس العالم للأندية، بعدما سبق وأن شارك في نسخة 2015 التي أقيمت في اليابان حين خسر المباراة النهائية أمام برشلونة الإسباني بثلاثية نظيفة.





