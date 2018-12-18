عاجل.. الملك سلمان يصدر قرارات هامة

أقر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، الميزانية العامة لعام 2019، والتي تجاوزت تريليون و100 مليار ريال، لتصبح أكبر ميزانية في تاريخ المملكة، حسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال الملك سلمان في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسته: "بعون الله وتوفيقه نعلن ميزانية السنة المالية للعام الهجري 1440 / 1441هـ (2019) كأكبر ميزانية في تاريخ المملكة العربية السعودية، تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في المملكة، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، وذلك ضمن أهداف رؤية المملكة 2030".

وأضاف العاهل السعودي:" إننا عازمون – بعون الله – على المضي قدماً في طريق الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص، والحرص على أن تكون جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين متميزة".

ويبلغ الإنفاق في هذه الميزانية تريليون و 106 مليارات ريال، بزيادة تبلغ سبعة في المئة عن المتوقع صرفه بنهاية العام المالي 2018، فيما تبلغ الإيرادات 975 مليار ريال بزيادة تبلغ تسعة في المئة عن المتوقع بنهاية العام 2018. وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

تأتي هذه الميزانية استمراراً لسياسة الحكومة بالتركيز على الخدمات الأساسية للمواطنين، وتطوير الخدمات الحكومية، بحسب بيان العاهل السعودي.

وقال الملك سلمان:" إن اهتمامي الأول يتركز على مواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة وفي كافة المجالات، وحكومتكم ماضية في تحقيق ذلك مستعينين بالله عز وجل، ومتوكلين عليه، وقد وجهت الوزراء والمسؤولين بسرعة تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع".