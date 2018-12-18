سميرة عبدالعزيز تكشف لـ"هذا الصباح" عن وصية فاتن حمامة الأخيرة

يقدم برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "eXtra News" حلقة خاصة داخل منزل السيناريست الراحل محفوظ عبد الرحمن، وزوجته الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز، غدًا الأربعاء.

تروي الفنانة الكبيرة للإعلامية أسماء مصطفى مقدمة "هذا الصباح"، ذكرياتها مع الكاتب الراحل، وكيف دخلت عالم الفن؟ وما هي الأمنية الأخيرة للفنانة فاتن حمامة؟ ولماذا نفت سميرة عبد العزيز خبر وفاة سيدة الشاشة العربية؟

كذلك تكشف سبب تفضيلها العمل مع الفنان محمد صبحي ولماذا اعتذرت عن التعاون مع الفنان محمد رمضان؟