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مسلسل أرطغرل يتصدر التصنيف الأسبوعي للمسلسلات الأكثر مشاهدة (صورة)

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 05:47 م
مسلسل أرطغرل يتصدر التصنيف الأسبوعي للمسلسلات الأكثر مشاهدة (صورة)
مسلسل أرطغرل
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الفجر الفني
 
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تصدر مسلسل أرطغرل التصنيف الأسبوعي للمسلسلات والبرامج التركية الأكثر مشاهدة بـ 12,39 مليون.

 

قناة TRT1 التركية الناقلة مسلسل أرطغرل

وكانت قناة TRT1 التركية عرضت أولى حلقات الجزء الخامس من قيامة أرطغرل يوم 7 نوفمبر الماضي مع الحلقة 122 التى انتظرها ملايين المشاهدين نظرًا لتصاعد الاحداث منذ ختام الجزء الرابع.

 

الموسم الخامس من مسلسل أرطغرل

الموسم الخامس من قيامة أرطغرل يتضمن حياة عثمان الإبن الأصغر للغازي أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية وكيف كانت نشأنته وكيف تم تدريبه لكي يقود القبائل لتكوين الدولة المسلمة ومحاربة الأعداء من المغول، فمن خلال هذا الجزء نتابع علاقة أرطغرل مع أولاده الثلاثة غوندوز وسفاجى وعثمان.

 

مسلسل أرطغرل 128

ومن المتوقع أن تشهد الحلقة المقبلة الكثير من الأحداث حول انقاذ غوندوز ابن أرطغرل من القتل عقب اتهامه بقتل السيد أومور، وأيضا الكثير من الحقائق التى سوف يكتشفها أرطغرل عن دراغوث الجاسوس الذي يندس بالكنيسة.

مسلسل أرطغرل يتصدر التصنيف الأسبوعي للمسلسلات الأكثر مشاهدة (صورة)
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