رامي صبري لـ "الفجر الفني" سعيد جدا بانضمامي لشركة "نجوم ريكوردز"
أعرب الفنان رامي صبري، عن سعادته بإنضمامه مؤخرا لشركة"نجوم ريكوردز"، حيث ينتظر طرح أجدد أعماله الغنائية مع الشركة في الفترة المقبلة.
وقال رامي، في تصريح خاص ل"الفجر الفني"،:" سعيد جدا بهذه الخطوة، وأشعر إنها من اهم خطواتي علي مدار مشواري الفني".
واستكمل رامي: "شركة"نجوم ريكوردز" من اهم شركات الإنتاج في الوقت الحالي، ولديهم أسلوب جيد لجعل نجوم الشركة أكثرا إنتشارا، حيث يهتموا بأسلوب"الدعاية" للنجم".
وأضاف،:"إنتهيت من تصوير أغنية "مبروك علينا" كفيديو كليب بلبنان، مع المخرج فادي حداد، إستعدادا لطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، والأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، ومن ألحاني، ومن توزيع جلال الحمداوي".
جدير بالذكر أن صبري، إحتفل منذ أيام قليلة بالتوقيع لشركة "نجوم ريكوردز" لإنتاج ألبومه المقبل الذي من المقرر إطلاقه في صيف 2019 وذلك بمقرر الشركة بمدينة الإنتاج الإعلامي.
وأعربت هالة حجازي، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النيل للإنتاج الإذاعي، عن سعادتها الكبيرة بانضمام النجم رامي صبري لـ"نجوم ريكوردز"، وأنها تتطلع لإطلاق الألبوم الأول له مع الشركة في صيف 2019.
وأكدت أن التوقيع مع رامي صبري يعد جزء من رؤية الشركة لعام 2019 والتوسع في ضم العديد من أبرز نجوم الوسط الفني لـ”نجوم ريكوردز”، قائلة: “رامي استطاع أن يحقق جماهيرية كبيرة الفترة الماضية وشعبية طاغية بين جمهوره، وهذا واضحًا في أغانيه التي تحقق مشاهدات ضخمة على موقع يويتوب وانتشارا بين الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويرددها عشاقه في حفلاته.