رامي صبري لـ "الفجر الفني" سعيد جدا بانضمامي لشركة "نجوم ريكوردز"

أعرب الفنان رامي صبري، عن سعادته بإنضمامه مؤخرا لشركة"نجوم ريكوردز"، حيث ينتظر طرح أجدد أعماله الغنائية مع الشركة في الفترة المقبلة.





وقال رامي، في تصريح خاص ل"الفجر الفني"،:" سعيد جدا بهذه الخطوة، وأشعر إنها من اهم خطواتي علي مدار مشواري الفني".



