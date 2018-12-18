الشحات يقود تشكيل العين أمام ريفربليت بمونديال الأندية
الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 05:48 م
عمر عبدالعزيز
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أعلن الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لفريق العين الاماراتي، عن التشكيل الرسمي لفريقه، أمام ريفربليت، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية، المقامة في الإمارات العربية المتحدة.
وجاء تشكيل الفريق العيناوي على النحو التالي :
خالد عيسى - تونجو حامد - كايو فيرنتنديز - اسماعيل أحمد - ماركو بيرج - أحمد برمان - محمد فايز - محمد عبد الرحمن - شيوتاني - حسين الشحات.
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