الشحات يقود تشكيل العين أمام ريفربليت بمونديال الأندية





وجاء تشكيل الفريق العيناوي على النحو التالي :





خالد عيسى - تونجو حامد - كايو فيرنتنديز - اسماعيل أحمد - ماركو بيرج - أحمد برمان - محمد فايز - محمد عبد الرحمن - شيوتاني - حسين الشحات.

أعلن الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لفريق العين الاماراتي، عن التشكيل الرسمي لفريقه، أمام ريفربليت، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية، المقامة في الإمارات العربية المتحدة.