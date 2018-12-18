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الهلال يلحق بالحرية الهزيمة الأولى وهبوط مطروح في القسم الثالث

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 05:51 م
الهلال يلحق بالحرية الهزيمة الأولى وهبوط مطروح في القسم الثالث
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أحمد تيتو
 
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حقق نادي الهلال فوزا كبيرا علي نادي الحريه الذي صعد رسميا لدوري الترقي باربعه اهداف مقابل هدفين وهي الهزيمه الاولي للحريه في مشوار الدوري ليرفع الهلال رصيده للنقطه 16 ويتوقف رصيد الحريه عند النقطه 30 في المركز الاول.


وعلي ملعب مركز شباب الحمام، حقق المصري السلوم فوزا هاما علي مطروح 1/2 ليرفع رصيده للنقطه 18 يصعد به للمركز الثالث ويتوقف رصيد مطروح عند النقطه العاشره ويهبط رسميا لدوري الدرجه الرابعه.


وفي اخر مباريات اليوم، حقق شباب الضبعه فوزا كبيرا علي الشرطه بثلاثة اهداف مقابل هدف ليرفع رصيده للنقطه 16 ويتوقف رصيد الشرطه عند النقطه 17 تهبط به للمركز الرابع.


وتختتم لقاءات الجوله غدا بلقاء مركز شباب الحمام صاحب المركز الثاني برصيد 21 نقطه مع الترجي صاحب المركز الاخير برصيد 7 نقاط والذي هبط هو الاخر رسميا لدوري الدرجه الرابعه.


ترتيب المجموعه الرابعة عشر


1 -الحريه 30 نقطه
2- شباب الحمام 21 نقطه
3- مصري السلوم 18نقطه
4- الشرطه 17 نقطه
5- هلال الضبعه 16 نقطه 
6- شباب الضبعه 16نقطه 
7- مطروح 10 نقاط
8- الترجي 7 نقاط

المزيد عن: مظاليم كورة رياضة الهلال الحرية
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