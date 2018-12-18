الهلال يلحق بالحرية الهزيمة الأولى وهبوط مطروح في القسم الثالث

حقق نادي الهلال فوزا كبيرا علي نادي الحريه الذي صعد رسميا لدوري الترقي باربعه اهداف مقابل هدفين وهي الهزيمه الاولي للحريه في مشوار الدوري ليرفع الهلال رصيده للنقطه 16 ويتوقف رصيد الحريه عند النقطه 30 في المركز الاول.



وعلي ملعب مركز شباب الحمام، حقق المصري السلوم فوزا هاما علي مطروح 1/2 ليرفع رصيده للنقطه 18 يصعد به للمركز الثالث ويتوقف رصيد مطروح عند النقطه العاشره ويهبط رسميا لدوري الدرجه الرابعه.



