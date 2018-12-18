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الجيش اليمني يسقط طائرة للمليشيات تحمل متفجرات إيرانية

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 05:48 م
الجيش اليمني يسقط طائرة للمليشيات تحمل متفجرات إيرانية
الجيش اليمني
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وكالات
 
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أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم، طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بمحافظة مأرب اليمنية.

 

وذكر موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن اللواء 26 ميكا تمكن من إسقاط الطائرة في المناطق الواقعة بين مديريتي حريب والجوبة جنوبي المحافظة وتبين بعد فحص حطام الطائرة المسيرة، التي كانت تحمل متفجرات، أنها إيرانية الصنع.

 

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