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عاجل.. الترجي يحصد المركز الخامس بكأس العالم للأندية

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 05:46 م
عاجل.. الترجي يحصد المركز الخامس بكأس العالم للأندية
الترجي
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وكالات
 
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حصد فريق الترجي التونسي المركز الخامس في كأس العالم للأندية لكرة القدم بالإمارات بعد فوزه على ديبورتيفو جوادالاخارا المكسيكي 6 - 5 بركلات الجزاء الترجيحية اليوم الثلاثاء في مباراة تحديد المركز الخامس على استاد هزاع بن زايد بنادي العين.

وانتهى وقت المباراة الأصلي بالتعادل بهدف لمثله حيث تقدم جايل ساندوفال بهدف لجوادالاخارا من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة وأدرك يوسف البلايلي التعادل للترجي في الدقيقة 38 من ضربة جزاء.

وتم اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية مباشرة والتي ابتسمت في النهاية لصالح الترجي.

وانهى الترجي المباراة بتسعة لاعبين لطرد أنيس البدري في الدقيقة 78 و حسين الربيع في الوقت بدل الضائع.

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