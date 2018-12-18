خالد الجندي يكشف سبب نزول القرآن باللغة العربية

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن سر أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن الكريم باللغة العربية، موضحًا أن ذلك لكونها اللغة التى اكتملت مقاصدها وحسنت معانيها، وقويت وتعددت ألفاظها ومترادفاتها، وتعددت بلاغتها، فهي اللغة التى تخدم الإنسان في جميع مناحي الحياة.





وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن اللغة العربية تخدم المعنى الوجداني للإنسان، فلاتوجد لغة تعبر عن مشاعر الإنسان في مختلف أطوار حياته إلا اللغة العربية.



