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خالد الجندي يكشف سبب نزول القرآن باللغة العربية

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 05:48 م
خالد الجندي يكشف سبب نزول القرآن باللغة العربية
الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي
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رقية جمال
 
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كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن سر أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن الكريم باللغة العربية، موضحًا أن ذلك لكونها اللغة التى اكتملت مقاصدها وحسنت معانيها، وقويت وتعددت ألفاظها ومترادفاتها، وتعددت بلاغتها، فهي اللغة التى تخدم الإنسان في جميع مناحي الحياة.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن اللغة العربية تخدم المعنى الوجداني للإنسان، فلاتوجد لغة تعبر عن مشاعر الإنسان في مختلف أطوار حياته إلا اللغة العربية.

وتابع، أن جميع ألفاظ الرضا والسرور والحزن والبكاء والألم والكرم والتردد، هي مشاعر إنسانية جياشة، لكن اللغة العربية تتمتع بخاصية غريبة وهي أن لكل حالة لفظها التى يناسب تلك الحالة، فالتوجس غير التجسس، غير التحسس، غير التربص، فرغم التشابة اللفظي بينهما، إلا أن التربص يعني المراقبة، والتحسس طلب الخير، والتوجس هو إنتظار الشر، والتجسس هو تحسس الناس طلبًا للشئ، مناشدًا المشاهدين بقراءة كتاب "مقامات الحريري"، مشددًا على أنه به بلاغة لاتوجد في أي كتاب أخرى بعد القرآن الكريم.
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