نشرة أخبار السادسة.. رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة والمشروع التكتيكي بجنود "إعصار- 56"

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة المسائية، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها بلاغ للنائب العام يتهم نقيب الصيادلة بالتحريض على قتل الصحفيين، رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة والمشروع التكتيكي بجنود (إعصار- 56).

بلاغ للنائب العام يتهم نقيب الصيادلة بالتحريض على قتل الصحفيين

تقدم عدد من المحامين بجهبة "حماية مصر" ببلاغ للنائب العام حمل رقم 17262، يتهم نقيب الصيادلة، محيي الدين عبيد، بالتحريض على قتل الصحفيين خلال أحداث البلطجة داخل النقابة.

وزيرة الصحة: فحص 19 مليون مواطن في مسح فيروس سي

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فحص ٦ مليون و ٤٧٩ الف و ٥٨٨ مواطن حتى ظهر اليوم الثلاثاء، الثامن عشر "للمرحلة الثانية" من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "١٠٠ مليون صحة".

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة والمشروع التكتيكي بجنود (إعصار- 56)

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة والمشروع التكتيكى بجنود ( إعصار - 56 ) الذى تجريه إحدى وحدات الجيش الثالث الميدانى باستخدام مقلدات الرماية المايلز والذى يستمر عدة أيام ، ويأتى فى إطار خطة التدريب القتالى لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة .

الأسد يمنح جرحى الجيش والأمن سيارة سياحية معفاة من الضرائب

ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر، اليوم الثلاثاء، القانون رقم 45 لعام 2018، القاضي بمنح العسكري الذي أصيب في الحرب أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها أو على أيدي عناصر إرهابية أو معادية، حق الاكتتاب على سيارة سياحية واحدة محلية الصنع معفاة من كل الضرائب والرسوم، وذلك بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة يوم أمس الاثنين.

الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة لـ "أنصار الله" في مأرب

أعلن الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة مأرب، غربي اليمن.

لبنان يرفض توطين أو إدماج اللاجئين على أرضه

أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ترفض توطين أو إدماج اللاجئين أو النازحين على أرضها.

رسائل تحذير عربية للبرازيل وأستراليا

عقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين برئاسة السودان بناء على طلب فلسطين وتأييدها من جانب عدد من الدول العربية من بينها مصر والأردن.