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لـ"ست البيت".. أكلات حضريها لأسرتك في الجو البارد

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 05:42 م
لـست البيت.. أكلات حضريها لأسرتك في الجو البارد
الكشك المصري
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بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس الغد، وتوقعاتهم لدرجات الحرارة والأماكن التي تشهد أمطار ورياح كثيفة، إضافة إلى تحذير المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، تحرص بوابة "الفجر" الإلكترونية أن تقدم لزوارها كل ما هو جديد، ويهمهم، فنقدم لكم اليوم من خلال التالي أكلات شتوية يمكن لست البيت أن تقوم بإعدادها لاسرتها في المنزل في الجو البارد.

لـست البيت.. أكلات حضريها لأسرتك في الجو البارد
1- شوربة العدس
تعتبر شوربة العدس من أشهر الأكلات في بلاد الشام.  وكما يشير الإسم أهم صنف فيها هو العدس ولكنها قد تحتوي على خضروات مختلفة.  
لـست البيت.. أكلات حضريها لأسرتك في الجو البارد
2- المسخن
أكلة فلسطينية تصنع من الدجاج والبصل وزيت الزيتون وخبز  “الطابون” بالإضافة إلى “السماق”.  تحتوي على أغلب العناصر التي يحتاجها الجسم لتمده بالطاقة.
لـست البيت.. أكلات حضريها لأسرتك في الجو البارد
3- الكشك
هي أكلة معروفة في بلاد الشام بالإضافة إلى مصر والعراق، يتكون الكشك من؛ دشيش القمح، واللبن الحامض.  يعطي حرارة لجسم الإنسان، ويشعره بالشبع لفترة طويلة.
لـست البيت.. أكلات حضريها لأسرتك في الجو البارد
4- الفريكة
 تطبخ الفريكة، حبوب قمح خضراء،  بوصفة  بسيطة.  وهي من الأكلات الشعبية المنتشرة في فصل الشتاء، كما يمكن أن يصنع منها شوربة.
لـست البيت.. أكلات حضريها لأسرتك في الجو البارد
5- الخبيزة
الخبيزة منشرة جدا في فصل الشتاء، لأنها سهلة و يعتقد أن لها فوائد طبية كمعالجة نزلات البرد.
لـست البيت.. أكلات حضريها لأسرتك في الجو البارد
6- المجدرة
أكلة شتوية سهلة التحضير؛ تصنع من الأرز وحبوب العدس الخاصة بها “تختلف عن حبوب العدس لشوربة العدس” ويضاف إليها البصل المقلي.

لـست البيت.. أكلات حضريها لأسرتك في الجو البارد
7- الكراوية
الكراوية من الحلويات التقليدية في فصل الشتاء.  تقدم في مناسبة الولادة  في بلاد الشام، سريعة التحضير.
لـست البيت.. أكلات حضريها لأسرتك في الجو البارد
8-  السحلب
هو مشروب ساخن لأيام الشتاء الباردة و له قيمة غذائية عالية، هو مسحوق أبيض يشبه الطحين سهل التحضير، ويتم تزينة بالمكسرات والقرفة، وتشتهر به مصر ودول بلاد الشام، .
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