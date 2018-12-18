لـ"ست البيت".. أكلات حضريها لأسرتك في الجو البارد

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بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس الغد، وتوقعاتهم لدرجات الحرارة والأماكن التي تشهد أمطار ورياح كثيفة، إضافة إلى تحذير المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، تحرص بوابة "الفجر" الإلكترونية أن تقدم لزوارها كل ما هو جديد، ويهمهم، فنقدم لكم اليوم من خلال التالي أكلات شتوية يمكن لست البيت أن تقوم بإعدادها لاسرتها في المنزل في الجو البارد.

1- شوربة العدس تعتبر شوربة العدس من أشهر الأكلات في بلاد الشام. وكما يشير الإسم أهم صنف فيها هو العدس ولكنها قد تحتوي على خضروات مختلفة.

2- المسخن أكلة فلسطينية تصنع من الدجاج والبصل وزيت الزيتون وخبز “الطابون” بالإضافة إلى “السماق”. تحتوي على أغلب العناصر التي يحتاجها الجسم لتمده بالطاقة.

3- الكشك هي أكلة معروفة في بلاد الشام بالإضافة إلى مصر والعراق، يتكون الكشك من؛ دشيش القمح، واللبن الحامض. يعطي حرارة لجسم الإنسان، ويشعره بالشبع لفترة طويلة.

4- الفريكة تطبخ الفريكة، حبوب قمح خضراء، بوصفة بسيطة. وهي من الأكلات الشعبية المنتشرة في فصل الشتاء، كما يمكن أن يصنع منها شوربة.

5- الخبيزة الخبيزة منشرة جدا في فصل الشتاء، لأنها سهلة و يعتقد أن لها فوائد طبية كمعالجة نزلات البرد.

6- المجدرة أكلة شتوية سهلة التحضير؛ تصنع من الأرز وحبوب العدس الخاصة بها “تختلف عن حبوب العدس لشوربة العدس” ويضاف إليها البصل المقلي.



7- الكراوية الكراوية من الحلويات التقليدية في فصل الشتاء. تقدم في مناسبة الولادة في بلاد الشام، سريعة التحضير.