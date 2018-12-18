تعرف على تشكيل ريفريلت أمام العين بمونديال الأندية
الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 05:41 م
عمر عبدالعزيز
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أعلن مارسيلو جالاردو، المدير الفني لفريق ريفربليت الأرجنتيني، عن التكشيل الرسمي لفريقه في مواجهة العين الإماراتي ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة في الإمارات العربية المتحدة.
وجاء تشكيل ريفربليت على النحو التالي :
حراسة المرمى : أرماني.
الدفاع : مونتيل - مايدانا - بينولا - كاسكو.
الوسط : فيرنانديز - بونازيو - بالاسيوس - مارتينيز.
الهجوم : بوريه - بارتو.
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