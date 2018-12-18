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تعرف على تشكيل ريفريلت أمام العين بمونديال الأندية

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 05:41 م
تعرف على تشكيل ريفريلت أمام العين بمونديال الأندية
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عمر عبدالعزيز
 
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أعلن مارسيلو جالاردو، المدير الفني لفريق ريفربليت الأرجنتيني، عن التكشيل الرسمي لفريقه في مواجهة العين الإماراتي ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة في الإمارات العربية المتحدة.

وجاء تشكيل ريفربليت على النحو التالي :

حراسة المرمى : أرماني.

الدفاع : مونتيل - مايدانا - بينولا - كاسكو.

الوسط : فيرنانديز - بونازيو - بالاسيوس - مارتينيز.

الهجوم : بوريه - بارتو.
المزيد عن: كأس العالم للأندية ريفربيلت تشكيل ريفربيلت العين الإماراتي وريفر بليت
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