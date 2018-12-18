تعرف على تشكيل ريفريلت أمام العين بمونديال الأندية





وجاء تشكيل ريفربليت على النحو التالي :





حراسة المرمى : أرماني.





الدفاع : مونتيل - مايدانا - بينولا - كاسكو.





الوسط : فيرنانديز - بونازيو - بالاسيوس - مارتينيز.





الهجوم : بوريه - بارتو.

أعلن مارسيلو جالاردو، المدير الفني لفريق ريفربليت الأرجنتيني، عن التكشيل الرسمي لفريقه في مواجهة العين الإماراتي ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة في الإمارات العربية المتحدة.