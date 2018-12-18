شاهد Al Ain اليوم | بث مباشر مباراة العين وريفر بليت يلا شوت | بث مباشر لمباراة العين ضد ريفر بليت | رابط بث مباشر

مشاهدة مباراة العين وريفر بليت Al Ain vs River Plate في كأس العالم للأندية 2018 في الإمارات ( مونديال الأندية ) مباشرة اليوم علي قناة بي أن سبورت HD1 تعليق سوار الذهب , حيث يستضيف ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية والتي تجمع العين الاماراتي منظم البطولة مع بطل أمريكا الجنوبية فريق ريفر بليت الأرجنتين في مباراة يبحث فيها الفريقين عن الوصول لنهائي المونديال , المباراة ستقام في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات , مباراة العين وريفر بليت يقودها طاقم تحكيم بقيادة الحكم الإيطالي جيانلوكا روتشي , حيث يخوض فريق العين الإماراتي ثالث مبارياته ببطولة كأس العالم للأندية، التي افتتحها أمام ولينجتون مساء الأربعاء الماضي، وذلك عندما يستضيف على ملعبه نظيره ريفر بليت الأرجنتيني، ضمن اللقاء الأول من مواجهتي نصف النهائي، فيما يقام اللقاء الآخر مساء غداً الأربعاء.

شاهد Al Ain اليوم | بث مباشر مباراة العين وريفر بليت يلا شوت | بث مباشر لمباراة العين ضد ريفر بليت | رابط بث مباشر

ويخوض فريق العين مباراته الثالثة له في البطولة اليوم، حيث خاض اللقاء الافتتاحي أمام ويلنجتون لذي تأهل على حسابه للدور الثاني بركلات الترجيح، ثم على حساب الترجي بالدور الثاني في لقاء قوي ورائع بثلاثة أهداف بدون مقابل، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي. على الجانب الآخر يدخل فريق ريفر بليت اللقاء بعد أن تمكن من تحقيق لقب كأس الليبرتادوريس، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحدي على حساب مواطنه بوكا جونيورز الذي تأهل لنهائي البطولة، الذي شارك في كأس العالم من قبل مرة وحيدة، في حين يشارك ريفر بليت للمرة الثانية. ويسعى فريق ريفر بليت لتحقيق الفوز خلال لقاء اليوم على حساب فريق العين والتأهل للدور النهائي، بتقديم مواجهة كبيرة وقوية على حساب فريق البلد المستضيف، أملاً في المنافسة بقوة على لقب البطولة ومواجهة ريال مدريد الإسباني، المرشح بقوة للتأهل للنهائي على حساب كاشيما. من جانبه يضع فريق العين التأهل للقاء النهائي نصب عينيه، ويسعى بكل قوة لتحقيق ذلك خلال لقاء اليوم، أملاً في المنافسة على اللقب كونه الفريق الذي يتعزز بعاملي الأرض والمساندة الجماهيرية، والذي يحتاج لبذل جهد وتركيز كبير للغاية، في ظل مواجهة فريق كبير للغاية اليوم.