ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ساندرا بولوك تحتفل بالعرض الأول لـBird Box بنيويورك

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 04:19 م
ساندرا بولوك تحتفل بالعرض الأول لـBird Box بنيويورك
ساندرا بولوك
طباعة
Advertisements
أحمد جمال أحمد
 
Advertisements
احتفلت النجمة الكبيرة ساندرا بولوك بالعرض الافتتاحي الأول لفيلمها الجديد Bird Box بحضور إعلامي وجماهيري كبير بمدينة نيويورك.

وتوقع عدد كبير من النقاد أن الفيلم الجديد لساندرا سيعظم فرص ترشحها لجائزة أوسكار كون قصته تركز على مشكلة نهاية العالم التي قد يتسبب بها إنتشار الإرهاب.

واستوحت قصة الفيلم الجديد من رواية تحمل نفس الاسم طرحت في العام 2014 من تأليف جوش ماليرمان، وأخرج الفيلم للسينما المخرجة سوزان بيير.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
كأس العالم للأندية
الترجي التونسي
1
x
15:30
1
جوادالاخارا
ريفير بليت
-
x
18:30
-
العين
كأس مصر
الجزيرة بمطروح
-
x
17:00
-
بتروجت
الدوري الإيطالي
بولونيا
-
x
21:30
-
ميلان
كأس كاراباو
ميدلزبره
-
x
21:45
-
بورتون ألبيون
ليستر سيتي
-
x
21:45
-
مانشستر سيتي