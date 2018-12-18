ساندرا بولوك تحتفل بالعرض الأول لـBird Box بنيويورك

احتفلت النجمة الكبيرة ساندرا بولوك بالعرض الافتتاحي الأول لفيلمها الجديد Bird Box بحضور إعلامي وجماهيري كبير بمدينة نيويورك.





وتوقع عدد كبير من النقاد أن الفيلم الجديد لساندرا سيعظم فرص ترشحها لجائزة أوسكار كون قصته تركز على مشكلة نهاية العالم التي قد يتسبب بها إنتشار الإرهاب.





واستوحت قصة الفيلم الجديد من رواية تحمل نفس الاسم طرحت في العام 2014 من تأليف جوش ماليرمان، وأخرج الفيلم للسينما المخرجة سوزان بيير.