مران الزمالك.. جروس يخصص فقرة تأهيلية للاعبين و"حفني" يواصل برنامجه العلاجي

خصص السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق فقره تأهيليه قوية بالكره للاعبين وذلك علي هامش المران المقام حاليا بملعب النادي.





.وقام المدير الفني بالاشراف بنفسه علي هذه الفقرة من أجل ضمان الاستفادة منها.

كما تواجد كولي أدو محلل الأداء والتأهيل بالفريق في هذه الفقره لتحليل الوحدات التحليلية للاعبي الزمالك لرفع معدل تطوير الأداء في الفترة القادمة.





ويستعد الزمالك لمواجهة القطن التشادي في لقاء العودة بدور الـ 32 لكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويؤدي أيمن حفني صانع ألعاب الفريق الأول برنامجا تأهيليا وعلاجيا في طالة الجمانيزيوم بالنادي .





وجاء برنامج حفني التأهيلي من اجل التعافي من الإجهاد العضلي الذي يعاني منه اللاعب.

ووضع الجهاز الطبي برنامجا خاصا لحفني لتجهيزه بشكل قوي للتواجد في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

وعقد كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكره القدم جلسه فنيه مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام علي ملعب النادي.

وتحدث جروس مع اللاعبين في بعض الأمور الفنيه التي ينوي تنفيذها في المران





كما حث جروس اللاعبين علي بذل اقصي جهد لديهم والتركيز الشديد للقاء العوده أمام القطن التشادي بالبطوله الكونفيدرالية للفوز به.





وكان الزمالك قد فاز على القطن التشادي 7- صفر في لقاء الذهاب بدور الـ 32 بسبعة أهداف نظيفة.