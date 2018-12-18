رسميا.. فوزي ثاني الصفقات الشتوية لطنطا









نجح فريق طنطا الرياضي بقيادة أيمن المزين المدير الفني في التعاقد مع احمد فوزي لاعب طلائع الجيش سابقا، لتدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية.





وجاء التعاقد مع اللاعب بناء علي الرؤية الفنية لأيمن المزين المدير الفني للفريق الطنطاوي، حيث حضر اللاعب لمقر النادي وتم الاتفاق علي بنود العقد، قام بتوقيع العقود بحضور كل من علاء عكاشه مدير الكورة، ومحمد أبو فريخة امين الصندوق، وايمن المزين المدير الفني، ووكيل اللاعب.





يجيد فوزي اللعب في مركزي الظهير الأيمن والجناح الأيمن، وسبق له الانضمام لكل من طلائع الجيش والمصري وسموحة وأبو. البلجيكي.





يذكر أن طنطا ضمت محمود شعبان الشهير بمحمود مكي لاعب دجلة وأسوان والقناه السابق في أولي الصفقات لتدعيم صفوف الفريق.