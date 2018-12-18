ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رسميا.. فوزي ثاني الصفقات الشتوية لطنطا

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 04:19 م
رسميا.. فوزي ثاني الصفقات الشتوية لطنطا
طباعة
Advertisements
سارة سالم
 
Advertisements


نجح فريق طنطا الرياضي بقيادة أيمن المزين المدير الفني في التعاقد مع احمد فوزي لاعب طلائع الجيش سابقا، لتدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية.

وجاء التعاقد مع اللاعب بناء علي الرؤية الفنية لأيمن المزين المدير الفني للفريق الطنطاوي، حيث حضر اللاعب لمقر النادي وتم الاتفاق علي بنود العقد، قام بتوقيع العقود بحضور كل من علاء عكاشه مدير الكورة، ومحمد أبو فريخة امين الصندوق، وايمن المزين المدير الفني، ووكيل اللاعب.

يجيد فوزي اللعب في مركزي الظهير الأيمن والجناح الأيمن، وسبق له الانضمام لكل من طلائع الجيش والمصري وسموحة وأبو. البلجيكي.

يذكر أن طنطا ضمت محمود شعبان الشهير بمحمود مكي لاعب دجلة وأسوان والقناه السابق في أولي الصفقات لتدعيم صفوف الفريق.
المزيد عن:
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
كأس العالم للأندية
الترجي التونسي
1
x
15:30
1
جوادالاخارا
ريفير بليت
-
x
18:30
-
العين
كأس مصر
الجزيرة بمطروح
-
x
17:00
-
بتروجت
الدوري الإيطالي
بولونيا
-
x
21:30
-
ميلان
كأس كاراباو
ميدلزبره
-
x
21:45
-
بورتون ألبيون
ليستر سيتي
-
x
21:45
-
مانشستر سيتي