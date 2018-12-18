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فليستي جونز تفتتح العرض الخاص لـOn The Basis Of Sex بلوس أنجلوس

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 04:10 م
فليستي جونز تفتتح العرض الخاص لـOn The Basis Of Sex بلوس أنجلوس
فليستي جونز
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أحمد جمال أحمد
 
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افتتحت النجمة الشابة فيلستي جونز العرض الخاص لفيلمها الجديد On The Basis Of Sex بمدينة لوس أنجلوس في حضور إعلامي وجماهيري كبير.

وظهرت فليستي بإطلالة من تصميمات جوتشي، بالعرض الخاص الذي شاركها به الفنان الشاب أرمي هامر، الذي يجسد أحد الأدوار الرئيسية بالفيلم.

وعرفت فليستي جونز بترشحها من قبل لجائزة الأوسكار كأحسن ممثلة في دور مساعد، عن دورها في فيلم "نظرية كل شئ" الذي يجسد قصة حياة عالم الفلك الراحل ستيفن هوكينج.

وحصد عن هذا الفيلم النجم إيدي ريدمان أول جائزة أوسكار له بمسيرته عن تجسيده لشخصية العالم الكبير.
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