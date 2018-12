فليستي جونز تفتتح العرض الخاص لـOn The Basis Of Sex بلوس أنجلوس

افتتحت النجمة الشابة فيلستي جونز العرض الخاص لفيلمها الجديد On The Basis Of Sex بمدينة لوس أنجلوس في حضور إعلامي وجماهيري كبير.





وظهرت فليستي بإطلالة من تصميمات جوتشي، بالعرض الخاص الذي شاركها به الفنان الشاب أرمي هامر، الذي يجسد أحد الأدوار الرئيسية بالفيلم.





وعرفت فليستي جونز بترشحها من قبل لجائزة الأوسكار كأحسن ممثلة في دور مساعد، عن دورها في فيلم "نظرية كل شئ" الذي يجسد قصة حياة عالم الفلك الراحل ستيفن هوكينج.





وحصد عن هذا الفيلم النجم إيدي ريدمان أول جائزة أوسكار له بمسيرته عن تجسيده لشخصية العالم الكبير.