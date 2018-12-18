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استقرار الحالة الصحية لـ فاتن الحلو خضوعها لعملية جراحية في القلب

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 04:16 م
استقرار الحالة الصحية لـ فاتن الحلو خضوعها لعملية جراحية في القلب
فاتن الحلو
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أحمد رمضان متولي
 
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أجرت الفنانة القديرة فاتن الحلو "سيدة السيرك" عملية لتركيب دعامات في القلب بإحدى مستشفيات المعادي.

 

وفي أول تصريح عن حالتها أكدت دهب إبراهيم الحلو نائب رئيس مجلس إدارة السيرك المصري الأوروبي، نجاح العملية وخروج والدتها من غرفة العمليات مشيرة إلي انها تحتاج إلي دعوات محبيها في الوقت الراهن.

 

 وكانت فاتن الحلو قد تعرضت العام الماضي لهجوم الأسد مندي ومرت بوعكة صحية نقلت علي إثرها للمستشفي.

 

 وتترأس سيدة السيرك مجلس إدارة السيرك المصري الأوروبي بفرعية الرئيسي بنادي الشمس الرياضي وتشرف عليه دهب إبراهيم الحلو نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وفرع الإسكندرية آخر كوبري محرم بك وتشرف عليه ابنتها كاميليا إبراهيم الحلو.

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