يلا شوت .. مشاهدة مباراة العين وريفر بليت بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

يلعب العين الاماراتي ضد ريفر بليت الارجنتيني في نصف نهائي كأس العالم للأندية مساء يوم الثلاثاء على استاد هزاع بن زايد بالعاصمة أبو ظبي.





وتقام مباراة ريفر بليت والعين عند الساعة 6:30 بتوقيت فلسطين ومصر، والساعة 8:30 بتوقيت أبو ظبي.





وينقل لقاء ريفر بليت والعين عبر قناة beIN SPORTS HD 1 حصريا.