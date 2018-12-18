السبت.. "الأعلى للإعلام" يستكمل التحقيق في شكاوى الصحف والقنوات

تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقي، اجتماعًا السبت المقبل؛ لاستكمال التحقيقات في شكاوى تتعلق بـ12 موقع إخباري نصفها مواقع إقليمية، تشمل اتهامات بنشر الأكاذيب واختلاق وقائع غير صحيحة وترويجها والنقل من مواقع أخرى دون التأكد من صحتها.





كما تناقش اللجنة شكاوى ضد 3 برامج تليفزيونية باتهامات تتعلق بالسب والقذف، بالإضافة إلى شكاوى أخرى ضد صحيفة ومجلة أسبوعية.