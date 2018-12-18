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السبت.. "الأعلى للإعلام" يستكمل التحقيق في شكاوى الصحف والقنوات

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 04:15 م
السبت.. الأعلى للإعلام يستكمل التحقيق في شكاوى الصحف والقنوات
جمال شوقي - أرشيفية
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ميسون أبو الحسن
 
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تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقي، اجتماعًا السبت المقبل؛ لاستكمال التحقيقات في شكاوى تتعلق بـ12 موقع إخباري نصفها مواقع إقليمية، تشمل اتهامات بنشر الأكاذيب واختلاق وقائع غير صحيحة وترويجها والنقل من مواقع أخرى دون التأكد من صحتها.

كما تناقش اللجنة شكاوى ضد 3 برامج تليفزيونية باتهامات تتعلق بالسب والقذف، بالإضافة إلى شكاوى أخرى ضد صحيفة ومجلة أسبوعية.

المزيد عن: لجنة الشكاوى برامج تليفزيونية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الأكاذيب 12 موقع إخباري
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