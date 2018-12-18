"الأعلى للإعلام" يدين اعتداء "الصيادلة" على الصحفيين

أدانت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واقعة اعتداء أمن نقابة الصيادلة على الصحفيين أمس.

وقال جمال شوقي رئيس اللجنة في تصريحات صحفية، إن اللجنة جاهزة للتحقيق في الشكاوى وليس فقط الإدانة، مؤكدًا أن المجلس يملك صلاحيات وسلطات في هذا الأمر تتخطى حدود الشجب والإدانة، وذلك للمحافظة على حقوق الإعلاميين في ممارسة عملهم الإعلامي دون ضغوط من أي نوع، موضحًا أن التقرير نصف السنوي سيتضمن ملاحظة حول كيفية تأمين الصحفيين والإعلاميين أثناء أداء عملهم.

يذكر أن الزملاء المُعتدى عليهم، هم: "محمد الجرنوسي المصري اليوم، عاطف بدر المصري اليوم، إسراء سليمان الوطن، آية دعبس اليوم السابع".

وكان اعتدى الأمن المُكلف بحماية نقابة الصيادلة العامة، على عدد من الزملاء الصحفيين في نقابة الصيادلة، وقام وباحتجازهم والتحفط على هواتفهم المحمولة.

وجاء ذلك أثناء تغطية الزملاء لتلقي أوراق الترشح لانتخابات نقابة الصيادلة اليوم.

وتقدم د. سمير صبري المحامي، ببلاغ للنائب العام ضد نقيب الصيادلة ورانيا صقر المبلغ عضو مجلس النقابة وفايز شطا المدير الإداري للنقابة، بتهمة الاعتداء على صحفيين داخل مقر نقابة الصيادلة.

وقال صبري: "بالمخالفة لأبسط القواعد القانونية ترتكب جريمة بربرية خسيسة يتم الاعتداء على الصحفيين داخل نقابة الصيادلة وبتحريض من نقيب الصيادلة محيي عبيد المبلغ ضده الأول ورانيا صقر المبلغ ضدها الثانية عضو مجلس النقابة والمبلغ ضده الثالث فايز شطا المدير الإداري للنقابة وعدد من المتواجدين بمقر النقابة".

وتابع: " حيث تم الاعتداء علي الصحفيين: آية دعبس الصحفية بجريدة اليوم السابع، محمد الجرنوسي الصحفي بجريدة المصري اليوم، عاطف بدر الصحفي بجريدة المصري اليوم، إسراء سليمان الصحفية بجريدة الوطن، وقام الأمن المُكلف بحماية نقابة الصيادلة العامة، بالاعتداء على الصحفيين المذكورين وقام باحتجاز أكثر من ١٥ صحفيا داخل النقابة في غرفة مغلقة والتحفظ على هواتفهم المحمولة، والاعتداء تم من قبل الحرس الخاص بالمدعو محيي عبيد نقيب الصيادلة".

وذكر المحامي: "أن هذه الجريمة والبلطجة التي نتج عنها إصابات وجروح قطعية بالجسد والوجه والعين للصحفيين، أثناء ممارسة عملهم الصحفي، وكذلك تحطيم كاميراتهم وسرقة هواتفهم المحمولة يتعين أن يتم التحقيق فيها لكونها تشكل جرائم الضرب والسب والقذف والإتلاف والسرقة واحتجاز أشخاص في مكان مغلق دون وجه حق وإحالة المبلغ ضدهم جميعا للمحاكمة الجنائية العاجلة"، وقدم "صبري" المستندات المؤيدة لبلاغه.