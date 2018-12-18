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فانيسا هادجينس تستوحي حفل عيد ميلادها الـ30 من أفلام LOTR

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 04:07 م
فانيسا هادجينس تستوحي حفل عيد ميلادها الـ30 من أفلام LOTR
فانيسا هادجينس
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أحمد جمال أحمد
 
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نشرت النجمة فانيسا هادجينس لقطات من إحتفالها بعيد ميلادها الثلاثون على صفحتها الخاصة على موقع انستجرام، وظهر فانيسا في اللقطات من الحفل الذي استوحت فكرتها من أفلام "ملك الخواتم".

وارتدت فانيسا وضيوف حفلها أزياء شخصيات ثلاثية "ملك الخواتم" كما استعانت بديكور كامل مستوحى من ديكورات الفيلم لتنظيم الحفل.

ويأتي ذلك في نفس الوقت الذي شاركت به فانيسا في افتتاح فيلمها الجديد Second Act  ، والذي تشارك في بطولته النجمة الكبيرة جينفر لوبيز.

وتعود جينفر من خلال هذا الفيلم للسينما من جديد بعد غياب أربعة أعوام، انشغلت خلالها بتصوير مسلسلها الناجح blue shades الذي تجسد به دور ضابطة بالشرطة.

وستعيد جينفر للأذهان من خلال فيلمها الجديد، أفلامها الرومانسية الشهيرة made in Manhattan  و wedding planner.
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