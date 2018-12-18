المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للمتهمين بحيازة 115 لفافة هيروين بدار السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بحيازة 115 لفافة هيروين المخدر بدار السلام بقصد الاتجار، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين عماد الخولي وحسين نظمي، وأمانة سر شريف محمد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين "محمد.م" عامل، و" أحمد.ع" سائق، تهمة حيازة وإحراز 115 لفافة هيروين المخدر، بسيارة المتهم الثاني، بقصد الاتجار، في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكشف أمر الإحالة، قيام مكتب مكافحة المخدرات بالقاهرة، بإلقاء القبض على المتهمين بدائرة قسم دار السلام، وبحوزتهم 115 لفافة هيروين المخدر، بقصد الاتجار وبحوزتهم متخصلات بيعهم.