رحمة خالد توجه رسالة للمسؤولين وتعلن: "عايزة أمثل"

وجهت رحمة خالد مذيعة برنامج "8 الصبح" على قناة dmc ، رسالة الى المسئولين من خلال شاشة البرنامج قائلة" نحن لسنا معاقين ، وأى مسئول يقول علينا أننا معاقين، أنا اقول له انت اللى معاق".





وأضافت "رحمة" أنا بفكر أمثل فيلم ، حتى أغير نظرة المجتمع لذوى الاحتياجات الخاصة، حيث ان عملى فى البرنامج كان بسبب رغبتى فى تغير نظرة المجتمع لذوى الاحتياجات الخاصة، ولنفس هذا السبب أريد ايضا أن أمثل فيلم حتى أغير نظرةالمجتمع لذو الاحتجات الخاصة، حيث أننى اريد ان أغير المجتمع كله.





أريدهم ان يعلموا أننا قادرين على الكلام وناجحين ، وقادرين على التواصل مع المجتمع، وأنا بقول أننا ذوى القدرات الخاصة يجب ان نواجه المجتمع، وأن يقدرنا المجتمع ، وأننى قادرة أن اكون مثل رامي رضوان، وأنا عندى دائما تحدى وأصرار لتحقيق النجاح.