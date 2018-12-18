يلا شوت Al Ain بث مباشر العين وريفر بليت اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة العين وريفر بليت بث مباشر اليوم مباشر

يلا شوت Al Ain بث مباشر العين وريفر بليت اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة العين وريفر بليت بث مباشر اليوم مباشر

ويأمل العين الاماراتى فى تحقيق الفوز من أجل حجز مقعده في نهائي بطولة كأس العالم للأندية بجانب الاقتراب من خوض المباراة الحلم أمام ريال مدريد الإسباني الذي يواجه كاشيما أنتلرز الياباني غدًا الأربعاء.

يلا شوت Al Ain بث مباشر العين وريفر بليت اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة العين وريفر بليت بث مباشر اليوم مباشر

يلتقى فريق العين الاماراتى المحترف فى صفوفه النجم المصري حسين الشحات نظيره ريفر بليت الأرجنتيني فى السادسة والنصف مساء اليوم، بملعب "هزاع بن زايد"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من منافسات البطولة المقامة حاليًا في الإمارات.