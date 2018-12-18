في آخر تحديث لها.. تعرف على المزايا الجديدة للعبة PUBG

وفرت شركة "Tencent مزايا جديدة للعبة PUBG على نظامي التشغيل أندرويد وiOS، من خلال التحديث الأخير لها.





ووفر لتحديث الجديد للمستخدمين الكثير من المميزات، والذي تسبب في نفس الوقت في انقطاع سيرفرات اللعبة لمدة من الوقت.





ولعل أبرز ما وفره التحديث الجديد للعبة هو خريطة الثلج التي تنقل اللاعبين لبيئة من الثلج، فضلا عن دعم اللغة العربية





وفيما يلي نرصد أبرز مميزات التحديث كما يلي:





- توفير خريطة الثلج الجديدة Vikendi، والتي ستضم بيئة جديدة بالكامل مليئة بالثلج، وستأتي في مساحة 6كم×6 كم.





- دعم اللغة العربية فى كافة قوائم اللعبة المختلفة.





- سيحصل اللاعبون على صندوق هدايا Outfit Box III (7d) x1 وما يصل إلى 1،888 BP إذا قاموا بتحديث اللعبة قبل 25 ديسمبر.





- القدرة على الإبلاغ عن السلوك المشبوه في اللعبة أثناء المشاهدة بعد الموت.





- يضيف التحديث أيضًا نظام ترقية Finear Fireish





- كذلك يضيف التحديث مكافئات الانفاق.





- طريقة اللعب فى Vikendi أسرع من Erangel و Miramar ولديها "خبرة تكتيكية أكثر" من Sanhok.



