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dmc تترجم حلقات رحمة خالد في "8 الصبح" للغة الإنجليزية

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 04:01 م
dmc تترجم حلقات رحمة خالد في 8 الصبح للغة الإنجليزية
رحمة خالد
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الفجر الفني
 
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أعلن الإعلامي رامى رضوان مقدم برنامج "8 الصبح " على قناة dmc ، أنه أصبح هناك اهتمام عالمى بتجربة "رحمة خالد" فى التليفزيون، ولكن اللغة تقف عائق بين الراغبين فى متابعة حلقات "رحمة" فى أوربا وأمريكا.

وبناء عليها قرر هشام سليمان رئيس شبكة dmc ترجمة جميع الحلقات التى تقدمها رحمة خالد من خلال شاشة البرنامج الى اللغة الانجليزية وطرحها للمشاهدين وعلى مواقع التواصل الاجتماعى.

وذلك لان متابعين "رحمة" من الجماهير لم يصبحوا فى مصر فقد او الوطن العربي بل الاجانب كمان فى الدول الاوربية يرغبون فى متابعة "رحمة" أول مذيعة فى العالم من ذوى الاحتياجات الخاصة.

يذكر أن المنتج السينمائي هشام سليمان، رئيس شبكة قنوات dmc، قد اعلن الاسبوع الماضى عن التعاقد مع بطلة العالم من ذوى القدرات الخاصة رحمة خالد وأنضمامها الى مقدمى برنامج "8 الصبح"، وذلك بعد تم تدريبها على مدار الأسابيع الماضية لكي تؤدي المهمة على أكمل وجه.
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