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حيث يأمل الزعيم في متابعة مسيرته الظافرة بالمسابقة العالمية البارزة بعد أن قدم نفسه بصورة مبهرة في أول مشاركة عالمية له وهو يتجاوز أبطال القارات واحداً تلو الآخر، حيث كانت البداية ببطل أوقيانوسيا فريق ويلينغتون النيوزيلاندي، الذي حقق في مواجهته ريمونتادا تاريخية، بعد تقدم الفريق الضيف بثلاثية نظيفة، ولكن الزعيم عاد في الشوط الثاني وعادل النتيجة قبل أن يحسم الأمور لصالحه بركلات الترجيح. يلا شوت الجديد .. مشاهدة العين وريفر بليت بث مباشر كورة لايف HD العين ضد ريفر بليت مجاناً Bein Sport 1 HD Yalla Shoot ثم انتقل لمواجهة الترجي التونسي بطل أفريقيا وضرب شباكه بثلاثية نظيفة بعد أن قدم أبطال الزعيم مردوداً فنياً أثار الإعجاب وأبهر العالم، ليضرب موعداً في نصف النهائي مع ريفر بليت الليلة وهو يطمح في متابعة مردوده المتميز ونتائجه القوية وتحقيق إنجاز جديد للكرة الإماراتية بالوصول إلى النهائي العالمي.



ولن تكون المهمة سهلة للزعيم الإماراتي في مواجهة الليلة، حيث يدخل اللقاء بعد أن خاض نحو أكثر من 210 دقائق خلال أربعة أيام فقط دون أن يجد لاعبوه مجالاً لالتقاط الأنفاس والراحة، فيما يدخل بطل أميركا الجنوبية المدجج بالنجوم والخبرة، وفي كامل قوته البدنية . يلا شوت الجديد .. مشاهدة العين وريفر بليت بث مباشر كورة لايف HD العين ضد ريفر بليت مجاناً Bein Sport 1 HD Yalla Shoot حيث وصل الفريق الأرجنتيني إلى العين الأسبوع الماضي وأجرى عدداً من الحصص التدريبية على ملعب استاد طحنون بن محمد بالقطارة، وهو يأمل في الوصول للنهائي للمرة الثانية بعد أن فعل ذلك في وقت سابق من عام 2015 حيث خسر اللقب لصالح فريق برشلونة الإسباني بتخلفه بثلاثية نظيفة، ويعول الفريق الأرجنتيني على عدد من الأوراق الرابحة في صفوفه بقيادة ألان مارسيل ولوكاس براتو وسكوكو لاعب العين السابق.

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يتطلع العين ممثل الإمارات لكتابة التاريخ، عندما يلتقي في الثامنة والنصف من مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، ببطل الليبرتادوريس، فريق نادي ريفر بليت الأرجنتيني، في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس العالم للأندية 2018.