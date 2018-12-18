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منظمة الوحدة العربية الإفريقية تكرم عفاف شعيب

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 04:02 م
منظمة الوحدة العربية الإفريقية تكرم عفاف شعيب
تكريم عفاف شعيب
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تصوير: عبدالحافظ حمدي
 
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كرمت منظمة الوحدة العربية الافريقية للاغاثة وحقوق الانسان ومكافحة الارهاب النجمة القديرة عفاف شعيب تقديرا لمشورها الفني ومساهمتها فى مكافحة الارهاب ونبذ العنف من خلال اعمالها وتم التكريم على هامش مشاركتها فى مؤتمر الشباب العربي الافريقي  لمكافحة الارهاب بالفكر المستنير.

يذكر أن الفنانة عفاف شعيب قدمت خلال مشورها الفني العديد من المسلسلات التلفزيونية حيث لفت الانظار اليها خاصة عقب مشاركتها فى مسلسل.. رافت الهجان.. ومن ابرز اعماله..موسى ابن نصير..حادثة شرف.. وجة نظر.. الافعى.. الشهد والدموع.. امام الدعاة.

ونالت الفنانة عفاف شعيب العديد من الجوائز والتكريمات خلال مشورها الفني حيث حصلت على جائزة شرفية فى استفتاء الجماهير للدراما بلمصري اليوم ودرع تكريم من الجيل الذهبي للتنمية الاجتماعية كما تم تكريمها فى احتفالات صالون غازي الثقافى بنجوم الفن عن دورها فى مسلسل الشيخ الشعراوى عام2007 والجمعية المصرية الدولية لمكافحة الادمان باعتبارها من الامهات المثاليا ومنحها الدكتوراة الفخرية من اكاديمية بناة المستقبل الدولية بالقاهرة.
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