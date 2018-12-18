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فرانكفورت يمدد عقد نجم الفريق حتى عام 2020

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 03:56 م
فرانكفورت يمدد عقد نجم الفريق حتى عام 2020
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وكالات
 
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مدد لاعب خط الوسط السويسري جيلسون فيرنانديز (32 عامًا) عقده مع فريق آينتراخت فرانكفورت لعام واحد حتى 2020.

وأصبح فيرنانديز ثالث لاعب يمدد عقده مع الفريق في غضون 3 أيام متتالية، حيث سبقه ماركو روس والياباني ماكوتو هاسيبي اللذان مددا عقديهما حتى 2020 أيضًا.

وقال فيرنانديز: "أشعر براحة بالغة في نادي آينتراخت ومدينة فرانكفورت في العامين الماضيين، أنجزنا الكثير سويا، وأريد مواصلة هذا الطريق مع الفريق".

وكان فيرنانديز انتقل لآينتراخت فرانكفورت في 2017 قادمًا من رين الفرنسي.

ويحتل آينتراخت فرانكفورت، الفائز بلقب كأس ألمانيا في الموسم الماضي، المركز الخامس في الدوري الألماني (بوندسليجا) هذا الموسم، وذلك قبل آخر مباراتين في جولة الذهاب حيث تتوقف المسابقة بعد المرحلتين المقبلتين لبدء عطلة الشتاء.
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