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الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة إيرانية في محافظة مأرب

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 03:51 م
الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة إيرانية في محافظة مأرب
اسقاط طائرة - أرشيفية
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أعلنت الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة إيرانية الصنع تابعة لميليشيات الحوثي في محافظة مأرب، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

 

وفي جبهة "باقم" شمال صعدة، لقي 48 من عناصر ميليشيا الحوثي مصرعهم، في مواجهات مع الجيش الوطني، وفي غارات شنها طيران تحالف دعم الشرعية باليمن، وفقًا لـ"سبتمبر نت".

 

وأوضح قائد اللواء 102 قوات خاصة العميد ياسر الحارثي؛ أن قوات الجيش استدرجت مجموعة من عناصر الميليشيا، كانت تحاول التسلل إلى مواقع الجيش في الخطوط الأمامية للمديرية.

 

وتابع أن قوات الجيش باغتت  الميليشيا؛ ما أسفر عن مصرع 28 من عناصرها؛ منهم قائد الميليشيا المدعو “أبو غلاب الوشلي”، وجَرح آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار.

 

كما لقي 20 عنصرًا من الحوثيين مصرعهم، في غارة جوية نفذها طيران تحالف دعم الشرعية، استهدفت أحد الكهوف في جبهة باقم.

 

وفي جبهة كتاف لقي القيادي الميداني في الميليشيا الانقلابية “ضيف محمد يحيى شريف” مصرعه مع عدد من مرافقيه، عقب استهداف غارة جوية موقعهم في وادي “آل بو جبارة”.

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