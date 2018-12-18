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عاجل.. حقيقة أزمة محمد عبد الشافي مع أهلي جدة

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 03:47 م
عاجل.. حقيقة أزمة محمد عبد الشافي مع أهلي جدة
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هاني عصام
 
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كشف مصدر مقرب من محمد عبد الشافي لاعب فريق أهلي جدة السعودي حقيقة انقلاب مسئولي النادي السعودي عليه في الفترة الأخيرة بسبب سحب شارة الكابتن منه.

 

وأكد أن قرار سحب الشارة ليس له علاقة بأزمة مع اللاعب أو التفكير في رحيله، مشيرًا إلى أن إدارة النادي لاحظت هدوء عبد الشافي في التعامل مع زملائه في الوقت الذي يحتاجوا فيه إلى لاعب أقوى لتوجيه زملائه وتعنيف البعض أحيانًا مما جعلهم يسحبوا الشارة منه.

 

وأوضح أن عبد الشافي مستمر بشكل طبيعي مع أهلي جدة السعودي لنهاية الموسم الجاري ولن يعود إلى مصر في يناير القادم بسبب الظروف الدراسية لأبنائه وضرورة اكمالهم العام الدراسي هناك.

 

محمد عبد الشافي يصدم الزمالك بسبب الأهلي

قام محمد عبد الشافي لاعب فريق أهلي جدة السعودي بغلق ملف عودته للدوري المصري في شهر يناير المقبل بشكل نهائي.

 

وأكد اللاعب للمقربين له بأنه سعيد في النادي الأهلي ويشارك في المباريات بشكل مستمر، وقرار عودته إلى الدوري المصري في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لن يكون سليم في ظل حالة الاستقرار التي يعيشها بالسعودية خلال الوقت الاخير.

 

يذكر أن اسم عبد الشافي كان قد طرح بين أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، من أجل عودته في الشتاء المقبل لتدعيم الجبهة اليسرى للابيض بعد طلب السويسري كريستيان جروس التعاقد مع مدافع أيسر سوبر.

المزيد عن: كورة عبد الشافي رياضة أهلي جدة أخبار الرياضة
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