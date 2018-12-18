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فرنسا: إغلاق مدرسة "سرية" بمرسيليا

الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 02:36 م
فرنسا: إغلاق مدرسة سرية بمرسيليا
وزير التربية الفرنسي
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وكالات
 
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أعلن وزير التربية الوطنية جان-ميشال بلانكيه الثلاثاء إغلاق مدرسة "سرية" تعتبر "سلفية" كانت تستقبل حوالى عشرين تلميذا فى الأحياء الشمالية لمدينة مرسيليا (جنوب شرق فرنسا).

 

وأوضح الوزير الفرنسى لشبكة "بى اف ام تى فى" التلفزيونية "هذه مدرسة سرية لا تتوافق مع القواعد التى حددناها منذ شهر يوليو الماضى" لتشديد نظام المدارس الخاصة التى تعمل من دون عقود لتجنب الانحرافات.

 

وأضاف "انها ليست الاولى ولن تكون الأخيرة"، واعدا باقفال مدارس أخرى فى الاسابيع المقبلة.

 

وأضاف وزير التربية أن هذه "المدرسة السرية" تستقبل حوالى 20 تلميذا. وقال "من الان فصاعدا، عندما يمكن أن تطرح مدرسة مشكلة خصوصا من وجهة نظر النظام العام أو من وجهة نظر احترام القواعد الأساسية للتربية الوطنية. نحن فى وضع يمكننا من اقفالها".

 

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