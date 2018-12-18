بوتين: لا شئ يمنعنا من إضافة دول جديدة لمعاهدة نووية
الثلاثاء 18/ديسمبر/2018 - 02:34 م
وكالات
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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم
الثلاثاء إنه ليس هناك ما يمنع روسيا والولايات المتحدة من الاتفاق على انضمام دول
أخرى إلى معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى التى وقعتها واشنطن وموسكو أثناء الحرب
الباردة.
واتهمت الولايات المتحدة روسيا بمخالفة المعاهدة،
وهو ما تنفيه موسكو، وهددت بالانسحاب منها. ويمكن لدول أخرى تطوير الصواريخ التى تحظرها
المعاهدة لأنها غير موقعة عليها.
وتساءل بوتين قائلا "ما الذى يمنعنا
من بدء محادثات بشأن ضمها (دول أخرى) للمعاهدة الراهنة أو بدء مناقشة معالم معاهدة
جديدة؟
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